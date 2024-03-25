عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: على الحكومة تفعيل توجيهات الرئيس بتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع المواطن والتنمية البشرية في أولويات الحكومة بالموازنة الجديدة، يمثل أهمية كبيرة جدًا خلال الفترة الحالية، من أجل تقوية قدرات المواطنين على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي نشهدها.

وأضاف :حماد"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الموازنة الجديدة يجب أن تتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي، لاسيما في ظل معدلات التضخم المرتفعة، والتي تأتي في ضوء أزمات اقتصادية صعبة يعاني منها العالم، مشيرًا إلى أنه على الحكومة ترجمة توجيهات الرئيس السيسي بوضع المواطن نصب أعينهم وأن تركز كل اهتمامها لتوفير حياة لائقة به.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة واضحة، حيث أكد ضرورة مواصلة الإجراءات التي من شأنها مواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، حيث تم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية.

ونوه النائب عيد حماد بضرورة تعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة النائب عيد حماد الموازنة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

بشرى من الحكومة.. أسعار مفاجئة لـ الزيت والسكر والأرز في هذا الموعد

انفراد.. ننشر نص اعترافات المتهم بخطف حبيبة الشماع.. شاهد

مدفوعة الأجر للموظفين| عدد أيام عطلة عيد الفطر 2024.. وهؤلاء محرومين من الإجازة

ترشيحاتنا

فينيسيوس يبكي بسبب العنصرية: لا أريد سوى لعب كرة القدم

ما هي علامات إجابة الدعاء وصورها؟ وزير الأوقاف يكشف عنها

السكر بـ27 واللحوم البلدي بـ300 جنيه.. أسعار السلع في منافذ الزراعة بالدقي

بسبب محمد صلاح .. لوفرين يسخر من نجم نيجيريا السابق

خاص.. ممثل أوبر بقضية حبيبة الشماع: الحساب بتاعه مقفول بسبب التقييم المنخفض

بيان عاجل من السعودية بشأن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة وتاتو.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ملابس كلاسيكية.. فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة غريبة

دورات الإنتاج منتظمة.. بماذا ردت الحكومة على انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن ويتسبب في نفوقها؟

أسماء جلال: مش مستعجلة على البطولة المطلقة وأشغال شقة قصته من لحم ودم | حوار

فيديو

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ