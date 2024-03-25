رفعوا علم فلسطين.. أهالي المطرية يجهزون أكبر مائدة إفطار في رمضان

حرص شباب أهالي المطربة علي رفع علم فلسطين دعما القضية الفلسطينية خلال تجهيزهم لأكبر مائدة إفطار جماعي في مشهد مبهج جدا ويؤكد علي دعم الأشقاء في فلسطين.

وحرص أهالي منطقة المطرية، كعادتهم السنوية، على تنظيم حفل إفطار سنوي يجمع الكل على مائدة واحدة، اليوم الموافق 15 رمضان.

وحرص الجميع على التجهيز لحفل الإفطار بدءا من أمس بإعداد الأنوار والزينة بشكل مبهج، بينما تولت النساء داخل بيوتها تحضير أشهى الأكلات.

مائدة إفطار "عزبة حمادة" بالمطرية ترصد حكاية تمتد طوال 8 سنوات حيث قدم أهالي عزبة حمادة بحي المطرية إفطار جماعي يجذب أكثر من 1500 صائم تمتلئ بهم شوارع الحي الضيقة، ما جعله يكتسب خصوصية تختلف عن أي إفطار جماعي آخر في أي حي آخر

وينطلق إفطار المطرية الجماعي في 15 رمضان كل عام، ويشارك في تجهيز الفطار سكان المنطقة ويتم توزيع الأدوار علي عشرات الشباب والسيدات من سكان الحي، ويشترك أيضا كبار السن في تجهيز هذا الفطار الكبير ويتم تمويل هذا الفطار من جميع سكان المنطقة ليخرج في افضل صوره له.

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