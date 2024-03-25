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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: مصر تنعم بالاستقرار والأمن فى عهد الرئيس السيسي

صدى البلد

أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مصر نموذج فريد فى الصلات القوية التى تربط بين مواطنيها وأصبحت دولة المواطنة التى يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية محط أنظار العالم.. مشيرًا إلى أن مصر تنعم بجو من الاستقرار والأمن فى عهده لم تشهده من قبل.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ القاهرة اليوم الدكتور القس اندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الفطر المبارك .

وأشار محافظ القاهرة الى أن الدولة المصرية بكافة مواطنيها تحظى باحترام وتقدير العالم وهو ما يبدو جليًا فى كم الوفود الى تأتى إلى مصر للتشاور بشأن الأحداث الجارية فى المنطقة ثقة فى حكمة القيادة السياسية .

كما أشار محافظ القاهرة إلى أن تزامن بدء صوم المسلمين والمسيحيين هذا العام كان حدثًا مميزًا يعمق الروابط بين أبناء الوطن الواحد .

وأكد محافظ القاهرة أن هذا اللقاء هو تعبير عن محبة كبيرة قبل أن يكون لقاءً رسميًا ، مثمنًا وجود هذا العدد الكبير من أبناء الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر . 

وأوضح محافظ القاهرة أن وجود هذا الوفد الذى ضم عددا من أعضاء المجلس الإنجيلى العام ، ورؤساء المذاهب ، وهيئة الأوقاف الإنجيلية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات الهيئة الإنجيلية يعبر عن محبة خاصة وحقيقية تعكس علاقة قوية وأصيلة ، وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا، لتحقيق رقى وتقدم  مصرنا العزيزة ويوجه رسالة للعالم أجمع بأن مصر هى بلد السلام والأمن والمحبة والاستقرار.

وقدم الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر التهنئة بعيد الفطر المبارك لمحافظ القاهرة وكافة العاملين بالمحافظة ، متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام لجميع الشعب المصرى. 
وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن مصر تعيش هذه الأيام شعار "ذاهبون إلى أرض الخير" لجنى ثمار القرارات الإقتصادية التى تستهدف تحقيق الرخاء بإعتبارها خطوات ايجابية نحو التقدم .
 

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