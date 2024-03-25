كواليس إسقاط عصابة سرقت 30 طن حديد من مخرات السيول بأطفيح .. صور

جريمة بطلها مقاول

ساعات قليلة كانت كافية لمباحث الجيزة للكشف عن تفاصيل جريمة بطلها مقاول يعاونه محامي ومشرف عمال استولوا على كميات ضخمة من الحديد المسلح الخاص بمخرات السيول في مدينة أطفيح.

صباح أمس استقبل المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز أطفيح مهندسا بالهيئة العامة للطرق والكباري يطلب تحرير محضر بعد اكتشافه هدم 2 كوبري من مخرات السيول والاستيلاء على الحديد المسلح منها بكميات ضخمة، انتقل ضباط مباحث مركز اطفيح مع المهندس مقدم البلاغ الى موقع مخرات السيول التي اشار اليها لاجراء المعاينة وفحص حقيقة البلاغ ليتم العثور على اثار هدم ناتجة عن الهدم واختفاء الحديد المسلح من الكباري.

اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية شكل فريق بحث رفيع المستوى لحل لغز الواقعة والوصول الى حقيقتها لتبدأ رحلة ضباط مركز شرطة اطفيح في جمع التحريات التي اسفرت عن اكتشاف الأمر عندما حضر بعض المقاولين لمعاينة الكباري التي قررت هيئة الطرق والكباري طرحها في مناقصة خاصة انها اصبحت تالفة ولا تستخدم وتآكل حديدها نتيجة الأمطار والسيول ليفاجئوا بهدم 2 منها ويخبروا مهندس الطرق والكباري المسؤول عن تلك المنطقة الذي ابلغ الشرطة.

وكانت مناقشة خفير خصوصي يتولى حراسة مخرات السيول بداية الخيط لفك غموض الجريمة، حيث قال انه حضر اليه الاسبوع الماضي 3 اشخاص أخبروه بفوزهم بمناقصة لهدم تلك الكباري والحصول على الحديد المسلح منها وأحضروا معدات ضخمة "حفارات ولوادر" وهدموا 2 كوبري وجمعوا كمية كبيرة من الحديد وصلت حوالي 30 طن.

عملية الفحص والتحري نجحت من خلال جمع أوصاف المتهمين في تحديد هوياتهم وأماكنهم وبعد استئذان النيابة العامة انطلقت 3 مأموريات يترأسها المقدم محمد مختار رئيس مباحث اطفيح والنقيب ماهر عادل والنقيب عبدالله شاهين والنقيب طلعت مجاهد والنقيب احمد دويدار والنقيب احمد عكاشه لالقاء القبض على المتهمين والذين فور ضبطهم أقروا بارتكاب الجريمة بعد ورود معلومة الى المقاول "المتهم الثاني" بتجهيز تلك الكباري لدخول مناقصة لبيعها فاستغل الفكرة في الاستيلاء على الحديد المسلح منها دون دفع تأمين أو المزايدة في المناقصة واستعان بالمتهمين الآخرين لمعاونته.

واعترف المتهمون ببيعهم 30 طن حديد استولوا عليها الى تاجر خردة انطلقت مأمورية رابعة والقت القبض عليه ايضا لينضم الى قائمة المتهمين بعدما اسفرت التحريات أنه سيء النية ويعلم انها متحصلات جريمة.

تحرر المحضر اللازم بعدما شمل اعترافات المتهمين وأحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.



كان تلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه اكتشاف مهندس صيانة بالهيئة العامة للطرق والكبارى هدم أجزاء من 2 كوبري من أصل 4 كباري خاصين بمخر السيل بطريق الكريمات غير مستخدمين منذ سنوات لوجود تلفيات وتآكل بهما نتيجة الأمطار والسيول، تابعين لهيئة الطرق والكبارى والاستيلاء على الحديد الخاص بهما.

على الفور انتقلت قوة امنية إلى مكان الواقعة، وتم التقابل مع الغفير الخاص بالمكان، والذى أفاد أنه حضر له 3 أشخاص وقالوا له إنهم تحصلوا على مناقصة هدم الكباري والحصول على الحديد وأن الكباري في حوزتهما وطلبوا منه أن يقوم بحراستها.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف لضبط الجناة وبالبحث والتحري أسفرت جهود البحث أن مرتكبى الواقعة محمود ه، تاجر خردة 33 سنة، تامر أ، 50 سنة مشرف عمال، أحمد ح، 30 سنة محامى القى القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأنهم علموا أن هيئة الطرق والكباري ترغب فى إزالة الكباري عن طريق الإعلانات، فقاموا بإيهام الغفير أنهم تحصلوا على المناقصة وقاموا بالاستعانة بلودر وحفار وسيارات نقل وقاموا بتأجير عمال يومية للقيام بأعمال الهدم وقاموا بسرقة 30 طن حديد من هدم أجزاء من الكباري وبيعها لتاجر خردة.

وألقي القبض على التاجر وبحوزته الحديد، وتولت النيابة التحقيق.

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