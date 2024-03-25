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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غرقوا في حضن بعض.. أب ونجله يسقطان في فنطاس مازوت بمنشأة القناطر.. صور

الاب وابنه
الاب وابنه

بعد الإفطار أمس الأحد صعد رامي أعلى سيارته النقل لتنظيف فنطاس المازوت الذي تحمله السيارة الا ان سقط داخله وسط استغاثاته التي سمعها ابنه واسرع لانقاذ ابيه ليسقط معه ويفارقا الحياة في أحضان بعضهما غارقين وسط المازوت. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اخطارا يفيد بوجود متوفيان داخل فنطاس مازوت بإحدى قرى منطقة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وعثر على جثتي (رامي عادل، 40 سنة، سائق سيارة نقل)، ونجله (عادل، 15 سنة، طالب)، داخل فنطاس مازوت، وتم انتشالهما.
 

 تبين من التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أنه أثناء تنظيف المتوفيان لفنطاس مازوت أعلى سيارة نقل، انزلقت قدم الأب وسقط بداخله، وحاول ابنه إنقاذه، قبل أن يسقط هو الآخر وتوفيا مختنقين، وجرى نقل الجثمانيين للمشرحة، ويعمل رجال المباحث على التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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فنطاس مازوت منشأة القناطر الجيزة مباحث الجيزة

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