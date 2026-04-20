هند صبري تنعى والد منة شلبي برسالة موثرة

نعت الفنانة هند صبري محمد شلبي، والد الفنانة منة شلبي، الذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض.

وكتبت هند صبري عبر إنستجرام: "نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة، ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمها وأسرته الصبر والثبات.

وكان قد أعلن المنتج احمد الجنايني وفاة والد زوجته الفنانة منة شلبي، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم الاثنين عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي.

وكتب المنتج أحمد الجنايني زوج الفنانة منة شلبي على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حماي الغالي محمد هشام الدين شلبي، والد كل من مصطفى وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرَ منه إلا كل خير.. تقام صلاة الجنازة غداً الاثنين عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة.