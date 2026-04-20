في حلقة مميزة.. عمرو الليثي يكشف أسرار من حياة سيد مكاوي

يستعد الإعلامي عمرو الليثي لتقديم حلقة فنية مميزة من برنامجه واحد من الناس، تُعرض اليوم الاثنين، ويخصصها للاحتفاء بمسيرة الملحن الكبير سيد مكاوي، وذلك تزامنًا مع ذكرى رحيله.

وتتناول الحلقة أبرز المحطات في حياته الفنية، إلى جانب الكشف عن جوانب خفية من تجربته الإبداعية.

أسرار سيد مكاوي

ويشارك في الحلقة عدد من الضيوف من بينهم الناقد الفني محمد شوقي، وابنته أميرة سيد مكاوي، فضلًا عن فرقة موسيقية تقدم باقة من أشهر ألحانه، مثل ليلة إمبارح ما جانيش نوم والغالي علينا غالي، في أجواء تستعيد عبق أعماله.

وخلال اللقاء، تكشف أميرة تفاصيل إنسانية خاصة في حياة والدها، وعلاقته القوية بها، مشيرة إلى أنها لم تكن تشعر بإعاقته البصرية، كما تتحدث عن شغفه بآلة العود وعاداته أثناء التلحين، إلى جانب مواقف طريفة من حياته.

وتتطرق الحلقة أيضًا إلى طبيعة علاقته بـ أم كلثوم التي جمعته بها صداقة قوية، إضافة إلى توضيح أسباب عدم تعاونه مع عبد الحليم حافظ، مع تسليط الضوء على أبرز أعماله مثل المسحراتي وتعاونه مع الشاعر صلاح جاهين.

كما تكشف الحلقة مفاجأة تتعلق برفضه الخضوع لعملية جراحية كان من الممكن أن تعيد إليه بصره، إلى جانب استعراض رحلته في التعلم الذاتي حتى أصبح واحدًا من أهم رموز الموسيقى في مصر.

ويضم البرنامج في موسمه الجديد فقرات لاكتشاف المواهب، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، واستضافة نجوم الفن، فضلا عن مواصلة مبادراته الإنسانية التي تشمل علاج المرضى، وفك كرطب الغارمات، وحل مشكلات المواطنين في القرى والمحافظات، إلى جانب تقديم مساعدات متنوعة مثل تجهيز العرائس وتوفير الدعم الطبي.