في عيد ميلادها.. قصة حصر منى حسين في الأدوار الجريئة

تحتفل اليوم الفنانة منى حسين بعيد ميلادها، وهى إحدى نجمات الصف الثاني ولكنها قدمت عددا من الأدوار البارزة وكانت بدايتها راقصة شعبية.

مسيرة منى حسين

واتجهت منى حسين الى التمثيل حيث قدمت عددا من الأدوار المتنوعة وكان أيضا لها نصيب من الإغراء.

أثارت منى حسين الجدل بفيلم عصافير النيل والذي تم عرضه في عام 2010، بسبب مشاهده الجريئة، وقام ببطولته الفنان فتحي عبدالوهاب وقدمت مشاهد جريئة معه واخذت عليها وجعلتها تصنف كفنانة إغراء.

اعتاد المخرجون أن يستعينوا بها في دور بنت البلد المدللة، ولكنها استطاعت بعد فترة أن تكسر هذه العادة وقدمت مسلسل "المنتقم"، وقامت بدور أم لأول مرة.

منى حسين وفرقة رضا

منى حسين واحدة من فرقة رضا واستمرت في العمل بها لمدة 8 سنوات، حتى ابتعدت عن الرقص، والمفارقة أن منى تخرجت في كليه الهندسة ولكن عشقها للرقص والتمثيل تغلب على حبها للهندسة.

قدمت أيضاً عدة أدوار في التلفزيون المصري ومن أبرز أعمالها هو مسلسل “أميرة في عابدين” والذي تم عرضه في عام 2002 وهو بطولة الفنانة القديرة سميرة أحمد والفنان محمد رياض وغيرهم، كما شاركت في مسلسل “”شارع عبد العزيز” مع النجم عمرو سعد والنجمة علا غانم والذي تم عرضه في عام 2012، كذلك شاركت الفنان القدير خالد الصاوي والنجمة ليلى علوي في مسلسل “هي ودافنشي” والذي تم عرضه في عام 2016، أما آخر أعمالها الفنية فكانت مسلسل “كابتن أنوش ج2” والذي تم عرضه في عام 2018 مع الفنان بيومي فؤاد والنجمة عبير صبري.