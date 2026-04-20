ثلاجة المنزل كانت خالية من الطعام.. يارا السكري تكشف كواليس حياتها الشخصية

كشفت الفنانة يارا السكرى عن تفاصيل مؤثرة من طفولتها، مؤكدة أن حياتها كانت بسيطة ومليئة بالتحديات، وهو ما علمها القناعة والابتعاد عن المظاهر.

وقالت خلال لقائها فى برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، انها كانت تتمنى فى العيد تكون زى باقى الأطفال وتلبس أكثر من طقم، لكن والدتها كانت تكتفى بشراء طقم واحد فقط، وكانت تقنعها دائمًا بعبارة: «إنتى اللى هتحليه مش اللبس».

وأضافت أنها تتذكر موقف مهم، حين ارتدت ملابس بسيطة جدًا لكنها لاقت إعجاب من حولها، وهو ما غيّر نظرتها تمامًا، وجعلها تدرك أن الأناقة لا تتعلق بسعر الملابس، بل بالشخصية والثقة بالنفس.



وأوضحت أنها كانت تحاول الابتكار بنفس الإمكانيات، فكانت تغير تسريحة شعرها أو الإكسسوارات لتبدو وكأنها ترتدى ملابس جديدة، رغم أنها نفس القطعة.

وأتمت حديثها مؤكدة أن ظروفهم كانت على قد الحال، والمصروف محدود، ولم تكن هناك أى رفاهيات، بل كانت تمر عليهم أوقات صعبة لدرجة أن ثلاجة المنزل كانت تخلو من الطعام أحيانًا، وهو ما ترك بداخلها أثرًا كبيرًا حتى اليوم.