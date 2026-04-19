يارا السكري: كنت بتمنى النجاح واللي حصل خضني

كشفت الفنانة يارا السكري، تفاصيل جديدة عن بدايتها الفنية وخاصة في مسلسل كلاي، مشيرة إلى أن هذا العمل الفني من اقرب الأعمال الفنية لها.

وأضافت الفنانة يارا السكري، في لقاء مع الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن :"كنت بتمنى النجاح والنجاح اللي حصل عملي خضة كبيرة، والنجاح الكبير ل كلاي فوق التوقعات.

وتابعت أن دوري في مسلسل كلاي اصعب بكثير من اي عمل آخر، وكنت أتوقع أن يكون فيه حزن قليل لكن الواقع كان صعب للغاية من ناحية الحزن.

وأكمل يارا، أن هذا الأمر خاصة في مشهد وفاة الأخ وكان من أصعب المواقف على الاطلاق.