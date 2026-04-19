انطلاق معرض زهور الربيع السنوي بالقناطر الخيرية .. صور

انطلقت اليوم فعاليات معرض زهور الربيع السنوي في القناطر الخيرية بحضور المهندس أشرف درويش رئيس قطاع الرى والمهندس محمود القونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية و الرى بالقليوبية و اللواء عبد العظيم سعيد رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية والمهندسة ايمان نصرت مدير عام ري القناطر.



وتفقد الزوار انواع النباتات و الزهور المعروضة والتي تعد نسبة كبيرة منها من الزهور والنباتات النادرة التي تتميز بها القناطر الخيرية وحدائقها المعروفة بحدائق الشرق وستانلي القناطر ، حيث أشاد الجميع بالجهود المبذولة فى هذة الإحتفالية و كذلك فى الحفاظ على رونق و زينة حدائق القناطر الخيرية

أوضحت المهندسة ايمان نصرت مدير عام ري القناطر الخيرية ان الهدف من إقامة هذا المعرض ليس فقط الاستمتاع والترويج لجمال الزهور، بل المساهمة في توفير فرص عمل للشباب وإنعاش الاقتصاد المحلي في المحافظة، والمساهمة في دعم التنمية المستدامة في تلك البقعة الفريدة من أرض القليوبية.

أوضحت مدير عام ري القناطر أن المعرض يقدم تشكيلة واسعة من النباتات والزهور النادرة مما يجذب الزوار من جميع أنحاء الجمهورية بمشاركة عدد من العارضين مشيرة إن المعرض بمثابة لوحة فنية وجمالية تحتوى على أكثر من 24 ألف زهرة من الأنواع العالمية بمختلف الألوان المبهرة والأشكال المتناسقة فى إطار جهود الوزارة لتطوير وتجميل منطقة القناطر الخيرية والعودة إلى الطبيعة الخلابة والحفاظ على الأصناف المصرية الأصيلة من الورود والزهور.

وأشارت أن المعرض يضم أكثر من 50 ألف زهرة من الأنواع العالمية بمختلف الألوان المبهرة والأشكال المتناسقة، وفى مقدمتها زهرة السناريا وغيرها من الزهور والورود الطبيعية التى تزخر بها الحدائق المصرية، مثل البيجونيا والبرميولا والفريزيا والأكسالزا بجانب 200 نوع من الصبارات والنباتات الطبية والعطرية.