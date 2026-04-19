واشنطن ترسل وفدًا تفاوضيًا إلى باكستان وإيران تتردد.. مدير مركز نيويورك للدراسات السياسية والاستراتيجية يوضح

قال جاستن توماس راسل، مدير مركز نيويورك للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك فرقًا محتملًا بين التوقعات والواقع فيما يتعلق بمسار المفاوضات بين الطرفين.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة أبوليلة، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه سمع في وقت سابق من اليوم تصريحات تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عدم إسناد قيادة المفاوضات إلى جيه دي فانس، على أن يتولى جاريد كوشنر وستيف ويتكوف قيادة الوفد المفاوض، وهو ما اعتبره تطورًا مفاجئًا في مسار العملية التفاوضية.

وأضاف أن الجانب الإيراني كان قد أشار بدوره إلى عدم وجود جدول زمني محدد لأي مفاوضات، وهو ما سبق هذه التطورات، مشيرًا إلى أن هذا التباين في التصريحات قد يخلق حالة من التوتر والقلق، في ظل اختلاف اللهجات السياسية في التعبير عن مجريات الملف.

وتساءل راسل عمّا إذا كانت هذه التحركات ستقود في النهاية إلى نقاش جاد لإنهاء الأوضاع غير القابلة للاستمرار.

