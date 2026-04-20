يارا السكرى: علي كلاي خلاني أقول مفيش أمان للرجالة

كشفت الفنانة يارا السكرى، عن تفاصيل تأثرها الكبير مع شخصية «روح» التى قدمتها فى مسلسل علي كلاى.

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة أنها اندمجت بشكل ملحوظ مع الدور، لدرجة أنها أحيانا لم تكن قادرة على الفصل بين مشاعرها الحقيقية ومشاعر «روح»، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بغيظ واستفزاز أثناء متابعة بعض الأحداث، خاصة المشاهد التى جمعت بين «علي» وشخصية «حياة».



وأضافت أن أحد أكثر المشاهد تأثيرًا بالنسبة لها كان مشهد زيارة «علي» لقبر «روح» برفقة «حياة»، ومحاولته استرجاع الأرض التى كتبها باسمها قبل وفاتها، مؤكدة أن هذا المشهد جعلها تعلق بشكل ساخر: «فعلا مفيش أمان للرجالة!».

وأكدت يارا أنها فى حياتها الشخصية لا تميل إلى الغيرة المبالغ فيها، ولا تتعامل بنكد، لكنها تُظهر غيرتها فقط فى المواقف التى تستدعى ذلك.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها تحترم طبيعة الغيرة لدى المرأة، لكنها ترفض الغيرة المصطنعة التى قد تسبب ضغطًا على الطرف الآخر، مشيرة إلى أن النضج هو ما يساعدها على تحقيق توازن بين الغيرة الطبيعية وتلك التى قد تتحول إلى عبء فى العلاقة.