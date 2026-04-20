مش عايزاه من ايجيبت.. يارا السكري تكشف مواصفات فتى أحلامها

كشفت الفنانة يارا السكري، عن مواصفات فتى أحلامها، مشيرة إلى أنها تريده بمواصفات معينة بسيطة وعادية.

وقالت يارا خلال برنامج “صاحبة السعادة”الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على قناة دي ام سي: "بشوف نفسي بنت بـ 100 راجل.. وأحب الراجل اللي عنده ذكاء عاطفي.. وأحب الراجل اللي ماهونش عليه ومهونش عليه زعلي ويراضيني أول بأول".

وتابعت : "مش فارقة معايا يكون بشنب أو من غير شنب، تكون دقنة مهندمة ومش منعكشة، مش بميل للرجل الأصلع لازم يكون بشعر".

وأضافت: "اللون يكون بين الأبيض والأسمر خمري يعني، يكون رياضي وبيعمل وناجح، يكون ابن بلد وجدع وشيك مشهور عنه إنه شخص ناجح وكويس مشهور بسمعة جيدة، أتمنى يكون طويل لأني طويلة، بلاش يكون من ايجيبت مستحملوش، عادي لو سبق له الزواج، أول حرف من اسمه زي ما يكون".

وختمت: "بحب أكون طفلة مع الرجل ومش أكون ام له علشان الدلع.. وبغير على الحاجات اللي تستحق واتكسف أبين الغيرة".