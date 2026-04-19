خلطة سحرية| يارا السكري تبهر إسعاد يونس بمهاراتها في تحضير السمك

أظهرت الفنانة الشابة يارا السكري مهارة غير عادية في المطبخ خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس على قناة “dmc”.

وخلال اللقاء قامت بتحضير وجبة "سمك سنجاري" بوصفة خاصة، وشاركت الجمهور حكايات طريفة من حياتها الشخصية.

أسرار "الخلطة السحرية" للسمك السنجاري

فيما كشفت يارا السكري عن طريقتها الخاصة في تتبيل السمك السنجاري، حيث قامت بخلط الزيت، الخل، الليمون، الملح، الكزبرة الجافة، الثوم المفروم، البابريكا، والكمون، و أضافت على وجه السمك قطع الطماطم، الفلفل الألوان، الجزر المبشور، والبصل.

كما قامت الفنانة يارا السكري، بشواء باذنجاناً لتحضير طبق "بابا غنوج" بطريقتها الخاصة.