يارا السكري تكشف كواليس جديدة صعبة في "علي كلاي"

كشفت الفنانة يارا السكري عن كواليس بعض المشاهد الصعبة والقاسية التي قدمتها في مسلسل علي كلاي، خاصة تلك التي جمعتها بالفنان عصام السقا.

وأوضحت خلال تصريحاتها في برنامج صاحبة السعادة أن مشاهد الضرب كانت من أصعب التجارب التي مرت بها أثناء التصوير، نظرًا لما تطلبته من مجهود بدني كبير، مؤكدة في الوقت نفسه أنها نُفذت بشكل احترافي.



وأضافت بطرافة أن كفوف عصام السقا الكبيرة جعلت مشاهد الإمساك والضرب تبدو واقعية أكثر من اللازم، وهو ما زاد من صعوبتها خلال الأداء.

وكشفت يارا عن أصعب مشهد قدمته في العمل، وهو مشهد وفاة شقيقها، مشيرة إلى أنه ترك تأثيرا نفسيا عميقا بداخلها، حتى مقارنة بأعمال سابقة مثل فهد البطل.

وأكدت أنها اعتمدت على استحضار تجربة شخصية مؤلمة لتتمكن من تقديم المشهد بصدق، وتعاملت معه وكأنه موقف حقيقي من حياتها، ما ساعدها على الوصول إلى الإحساس المطلوب وتقديم أداء صادق ومؤثر.



وكان قد شارك في مسلسل «علي كلاي» في رمضان 2026، كوكبة من النجوم، أبرزهم طارق الدسوقي، انتصار، درة، عصام السقا، الشحات مبروك، محمود البزاوي، أحمد عبدالله محمود، بسام رجب وآخرين، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.