رسميا.. فوز عبدالحليم علام بمقعد نقيب المحامين | فيديو

أعلن المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا ـ الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام 2024، عن فوز عبد الحليم علام، بمنصب نقيب المحامين في انتخابات مجلس النقابة لعام ٢٠٢٤، بواقع 23 ألف صوت.

وحصد سامح عاشور على 20316 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة، بينما حصد نبيل عبد السلام على ١٢ ألف صوت.

عبد الحليم علام نقيبًا للمحامين







كما حصد أسامة فتحي ١٦٨ صوتًا وأسعد هيكل ٩٩ صوتًا، وأشرف فتح الباب ٩٧ صوتًا، وأيمن عبد العزيز ٥٢ صوتًا، وحماد عبد الله ٣٢ صوتًا وخالد حافظ ٣١ صوتًا، ودعاء العجوز ٢٧٤ صوتًا، وطارق جلال ٣٤٦ صوتًا، وفرج الخلفاوي صوتًا، ومحمد البرديسي ٣٧٢، ونبيل فزيع ٣٣٤.

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انتخابات النقابة العامة للمحامين



وأجريت السبت الماضي، انتخابات نقابة المحامين لاختيار النقيب العام، و٢٨ عضوًا (٣ على الإدارات القانونية و٢٥ آخرين من مختلف محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية)، وذلك في 488 لجنة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

وخاض الانتخابات على منصب نقيب المحامين؛ 15 مرشحًا، كما يخوض 115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و30 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية، و19 مرشحًا على مقعد محكمة استئناف طنطا.

عدد المرشحين في انتخابات المحامين



كما خاض 21 مرشحًا على مقعد محكمة استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد محكمة استئناف الإسكندرية، و10 مرشحين على مقعد محكمة استئناف الإسماعيلية، و18 مرشحًا على مقعد محكمة استئناف بنى سويف، و17 مرشحًا على مقعد محكمة استئناف أسيوط، و7مرشحين على مقعد محكمة استئناف قنا.

واختار المحامي، النقيب و3 مرشحين من المرشحين للإدارات القانونية واختيار عدد 25 عضوًا من جميع محاكم الاستئناف.

وخاض انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام كلًّا من أسامة فتحي وأسعد هيكل وأشرف فتح الباب وأيمن عبد العزيز وحماد عبد الله وخالد حافظ ودعاء العجوز وسامح عاشور وطارق جلال وعبد الحليم علام وفرج الخلفاوي ومحمد البرديسي ونبيل عبد السلام ونبيل فزيع.

تفاصيل العملية الانتخابية بنقابة المحامين



وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.