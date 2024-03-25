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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سر نجاح روجينا مع رؤوف عبد العزيز في سر إلهى.. نقاد يجيبون

روجينا ورؤوف عبد
روجينا ورؤوف عبد العزيز

حقق مسلسل "سر إلهي"، بطولة الفنانة روجينا، نجاحا كبيرا على مدار جميع حلقاته، حظي بردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ عرضه في بداية شهر رمضان 2024، ولقى حفاوة كبيرة من رواد السوشيال ميديا، وتصدر التريند بشكل شبه يومي، خاصة في ظل شغف الجمهور لمعرفة تفاصيل ماذا سوف يحدث؟ وسيطر هذا الشعور على المشاهدين حتى الحلقة الأخيرة. 

قدم المخرج رؤوف عبد العزيز، خلطة تشويقية في "سر إلهي" بهدف جذب انتباه الجمهور ووضعه في حالة ترقب للأحداث، حيث صنع العديد من المشاهد على مدار حلقات المسلسل، بمثابة "ماستر سين" أو "منعطفات درامية"، كان لها أثرا كبيرا في تحول الأحداث وتغيير مسارها رأسا على عقب، وهو الأمر الذي أثار انتباه الجمهور، لا سيما وأن تلك النوعية من الدراما، تتطلب جهدا ضخما من فريق العمل كله، لاسيما من قبل المخرج وكذلك المؤلف أمين جمال.

وشكلا رؤوف عبد العزيز مع روجينا ثنائي فني لا يراهن إلا على النجاح، بداية من مسلسل "انحراف"، والذي حققت نجاح كبير، ثم مسلسل "ستهم"، ثم "سر إلهي"، والذي وثق نجاح الثاني بشكل كبير للمرة الثالثة، وكان بمثابة بصمة دامغة على أن رهان رؤوف على روجينا للمرة الثالثة كسبان ، وتأكيدا على روجينا تستحق البطولة المطلقة وتراهن على ثقة الجمهور الذي ينصفها في كل مرة تقدم خلال عمل فني متكامل.

ومن جانبها أكدت الناقدة ناهد صلاح، التي أكدت أنه يوجد كيمياء وتفاهم كبير بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا ساهمت بشكل كبير في نجاح مسلسل "سر إلهي"، خاصة في ظل وجود سيناريو متميز ساهم في خلق شعبية كبيرة لدى المسلسل في الشارع المصري.

وأوضحت ناهد أن روجينا شخصية مجتهدة تحاول أن تصنع لنفسها مشروعها الخاص، وتضع فيه من روحها وأسلوبها، وذلك مع وجود مخرج متجدد ومتطور ويعي أدواته بشكل كبير كرؤوف عبد العزيز.

وقال الناقد خالد محمود: إن روجينا في هذا المسلسل انتقلت لمرحلة أخرى بعد مسلسل ستهم ونجحت في تقديم شخصية مركبة، أداؤها فيه عمق وسلاسة، واعتقد أنها استفادت من التجربتين السابقتين مع المخرج رؤوف عبد العزيز مؤكدا أن روجينا وجدت نفسها مع المخرج رؤوف عبد العزيز، وشكلوا ثنائيا مهما، بتقديم أعمالهم مختلفة، تجعل الجمهور يلتف حولهم...

المخرج رؤوف عبد العزيز الفنانة روجينا المؤلف أمين جمال الناقدة ناهد صلاح خالد محمود رؤوف عبد العزيز مسلسل سر إلهي مسلسل انحراف مسلسل ستهم

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