خبيرة بالأمم المتحدة: إسرائيل ارتكبت أعمال "إبادة جماعية" في حربها بغزة



قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن هناك مؤشرات واضحة على أن إسرائيل انتهكت ثلاثة من الأفعال الخمسة المدرجة بموجب الاتفاقية الدولية للإبادة الجماعية، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقالت في تقرير رفضته إسرائيل إن "الطبيعة الساحقة وحجم الهجوم الإسرائيلي على غزة والظروف المعيشية المدمرة التي فرضتها تكشف عن نية لتدمير الفلسطينيين جسديا كمجموعة".

ذكرت ألبانيز، وهي خبيرة مستقلة عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنها لا تتحدث نيابة عن الأمم المتحدة، إنها وجدت "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن العتبة التي تشير إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة تم الوفاء بها".