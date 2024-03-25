بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن لاعبه المصاب

خاض نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بالتنسيق مع الجهاز الطبي، لعلاج الإرهاق العضلي الذي يعاني منه اللاعب، بعد مشاركته في الودية الأخيرة أمام فريق زد، والتي أقيمت يوم السبت الماضي.

واكتفى اللاعب بأداء التدريبات التأهيلية والبدنية داخل صالة الجيمانيزيوم وأرضية الملعب، ولم يشارك في المران الجماعي وفقا لقرار المدير الفني جوزيه جوميز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.