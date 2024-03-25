نبيلة مكرم وأشرف صبحي وأسامة الأزهري يشاركون حفل إفطار المطرية

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ومن علماء الأزهر الشريف، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة على مشاركة حفل الإفطار السنوي لأهالي عزبة حمادة للسنة العاشرة على التوالي.

كانت أجواء من الاحتفالات سيطرت على شباب عزبة حمادة بالمطرية خلال مشاركتهم في تجهيزات إفطار المطرية للسنة العاشرة على التوالي.

وأبدع عدد من الشباب في غناء عدد من أغاني شهر رمضان المبارك ومنها “أهلا رمضان”، و"صلاة الزين على نبينا".

وكانت منطقة عزبة حمادة في المطرية، شهدت استعدادات مكثفة من قبل الأهالي لتجهيز الإفطار السنوي الجماعي لجميع أهالي المنطقة في أكبر مائدة إفطار للسنة العاشرة على التوالي.

وافترش أهالي المطرية على طول الشارع المائدة مع تجهيزها بالأساسيات، مع انشغال الشباب والسيدات في وضع اللمسات الأخيرة على الطعام والعصائر.

وحرص أهالي المطرية على أن يكون إفطار السنة العاشرة مختلفا، حيث قاموا بتبييض جميع واجهات المنازل، مع رسم الجرافيتي لأشهر شخصيات وعبارات شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى رسم أكثر من جرافيتي لدولة فلسطين، للتعبير عن تضامنهم مع أهالي غزة خلال مقاومتهم للاحتلال.

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