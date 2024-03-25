عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نبيلة مكرم وأشرف صبحي وأسامة الأزهري يشاركون حفل إفطار المطرية

صدى البلد

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ومن علماء الأزهر الشريف، والدكتورة نبيلة مكرم  وزيرة الهجرة السابقة على مشاركة حفل الإفطار السنوي لأهالي عزبة حمادة للسنة العاشرة على التوالي.

كانت أجواء من الاحتفالات سيطرت على شباب عزبة حمادة بالمطرية خلال مشاركتهم في تجهيزات إفطار المطرية للسنة العاشرة على التوالي.

وأبدع عدد من الشباب في غناء عدد من أغاني شهر رمضان المبارك ومنها “أهلا رمضان”، و"صلاة الزين على نبينا".

وكانت منطقة عزبة حمادة في المطرية، شهدت استعدادات مكثفة من قبل الأهالي لتجهيز الإفطار السنوي الجماعي لجميع أهالي المنطقة في أكبر مائدة إفطار للسنة العاشرة على التوالي.

وافترش أهالي المطرية على طول الشارع المائدة مع تجهيزها بالأساسيات، مع انشغال الشباب والسيدات في وضع اللمسات الأخيرة على الطعام والعصائر.

وحرص أهالي المطرية على أن يكون إفطار السنة العاشرة مختلفا، حيث قاموا بتبييض جميع واجهات المنازل، مع رسم الجرافيتي لأشهر شخصيات وعبارات شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى رسم أكثر من جرافيتي لدولة فلسطين، للتعبير عن تضامنهم مع أهالي غزة خلال مقاومتهم للاحتلال.

Screenshot_2024-03-25-22-36-56-54
Screenshot_2024-03-25-22-36-56-54
Screenshot_2024-03-25-22-36-46-32
Screenshot_2024-03-25-22-36-46-32
Screenshot_2024-03-25-22-35-43-94
Screenshot_2024-03-25-22-35-43-94
Screenshot_2024-03-25-22-35-34-17
Screenshot_2024-03-25-22-35-34-17
Screenshot_2024-03-25-22-35-17-20
Screenshot_2024-03-25-22-35-17-20
Screenshot_2024-03-25-22-35-14-42
Screenshot_2024-03-25-22-35-14-42
Screenshot_2024-03-25-22-35-12-21
Screenshot_2024-03-25-22-35-12-21
Screenshot_2024-03-25-22-35-10-05
Screenshot_2024-03-25-22-35-10-05
Screenshot_2024-03-25-22-35-08-09
Screenshot_2024-03-25-22-35-08-09
Screenshot_2024-03-25-22-34-55-36
Screenshot_2024-03-25-22-34-55-36
2024_3_25_16_59_9_816
2024_3_25_16_59_9_816
WhatsApp Image 2024-_2751_035312
WhatsApp Image 2024-_2751_035312
4022a8a3-a931-43a1-9_1731_021459
4022a8a3-a931-43a1-9_1731_021459
347
347
20240325170540114
20240325170540114
20240325170743276
20240325170743276

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

ننشر شهادة رئيس الاستئناف في اتهام قاضي نجع حمادي بتلقي رشوة 5 ملايين جنيه|خاص

ترشيحاتنا

الجو هيتحسن.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس اليوم على تلك المحافظات

كولر يعدل برنامج الأهلي قبل رحلة تنزانيا.. تفاصيل

انخفاض أسعار الزيت والسكر واللحمة.. تفاصيل آخر قوائم التسعير بعد تدخلات الحكومة

أكتر ناس بتحس روحانيات رمضان.. هذه الأبراج متفوقة في العبادات الدينية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 26 مارس 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

أهلاوي أم زملكاوي.. تصريحات جريئة من مدحت شلبي.. ويؤكد: أنا ملك الخروج عن النص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت .. درة تبرز أناقتها في أحدث ظهور

أزمة قلبية وقسطرة.. نصائح لـ محمد العمروسي للتعافى سريعا

ما بيفوتوش خروجة.. أبراج تحب السهرات الرمضانية

قرارات جديدة من جوميز في الزمالك.. هل يغير مركز عبدالله السعيد؟

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ