بلغاريا تقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن بيع مفاعلات روسية الصنع لأوكرانيا

صرح رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية (إنيرجواتوم) بيترو كوتين بأن كييف تأمل في توقيع اتفاق لشراء مفاعلين نوويين من بلغاريا في يونيو المقبل.

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن كوتين قوله إن "المفاوضات بين حكومتي أوكرانيا وبلغاريا مستمرة، معربا عن اعتقاده بأنه سيتم إبرام العقود في يونيو القادم مع بلغاريا لشراء هذه المعدات.

وأضاف أنه إذا تم تسليم المفاعل الأول في الوقت المحدد، الذي سيكون جاهزًا للتركيب على الفور، ستكون شركة (إنيرجواتوم) جاهزة لبدء العمل في المفاعل الجديد خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، على أن يتم تركيب المفاعل الثاني لاحقا.

ومع ذلك، قال كوتين إن هناك مشاكل بشأن أسعار المفاعلات، إذ حددت بلغاريا في السابق سعر المفاعلين بمبلغ 600 مليون دولار، إلا أن صوفيا تحاول باستمرار زيادة هذا السعر لكن كييف لن توافق على تغيير السعر.

وأضاف كوتين أنه سيتم بناء المفاعلات بمعدات روسية التصميم تريد كييف استيرادها من بلغاريا. وقد وافقت صوفيا بالفعل على الصفقة.

وسيتم بناء المفاعلات الجديدة في محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية في غرب أوكرانيا للتعويض عن القدرة المفقودة لمحطة زابوريزهيا للطاقة النووية التي سيطرت عليها روسيا في بداية عملياتها العسكرية على أوكرانيا.

وكانت بلغاريا في الأصل قد اشترت مفاعلين من روسيا لتركيبهما في مشروع بيلين للطاقة النووية، والذي تم التخلي عنه الآن، بعد التراجع المتكرر من قبل الحكومات البلغارية المتعاقبة.