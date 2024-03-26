غدا.. فرقة الحضرة المصرية تشارك فى الليلة العاشرة لبرنامج "هل هلالك"

تنطلق فعاليات الليلة العاشرة لبرنامج "هل هلالك" بنسخته الثامنة، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء غد الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

ويشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بفرقة المركز الموسيقية فى إحياء حفل الليلة العاشرة لبرنامج هل هلالك ٨، بالإشتراك مع فرقة الحضرة المصرية للإنشاد الديني .

ويشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك .

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج .

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنه حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق ٢٢ رمضان .

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