عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لوضع تصور شامل.. محافظ الدقهلية يلتقي أعضاء لجنة تنفيذ الهوية البصرية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 التقي الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بأعضاء لجنة تنفيذ الهوية البصرية لمحافظة الدقهلية من كليات جامعة المنصورة والجهاز التنفيذي بالمحافظة.

ووجه "مختار" الشكر والتقدير لرئيس جامعة المنصورة علي الدعم المتواصل من الجامعة لاجهزة المحافظة في المجالات المختلفة، منوها بأن اللقاء استعرض وناقش الاجراءات اللازمة لتنفيذ الهوية البصرية للمحافظة.

،واوضح " مختار" اننا نستهدف وضع تصور شامل في كافة الجوانب التي تحقق الهوية البصرية للمحافظة في الشوارع والميادين والحدائق العامة وتنظيم الاعلانات وباقي العناصر التي تشكل الهوية البصرية للمحافظة، مشيرا إلى اهمية مشاركة المجتمع المدني في هذا المشروع الوطني العملاق.

 وقال "مختار" ان المحافظة بادرت باتخاذ العديد من الخطوات التي تستهدف تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتحقق بعض العناصر في الهوية البصرية للمحافظة سواء من خلال تنفيذ اعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء وايضا بذل جهود كبيرة في قطاع النظافة وتنفيذ ممشي سياحي علي النيل بالمنصورة والبدء في تطوير كورنيش مدينة المنصورة عاصمة المحافظة..

وتناول اللقاء المقترح الذي اعده الدكتور محمود شوقي ابو ليله رئيس اللجنة، رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة المنصورة رئيس لجنة الهوية البصرية للمحافظة والذي اوضح اننا نسعي لوضع خطة عمل متكاملة لتنفيذ الهوية البصرية بكافة عناصرها التي حددتها خطة وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن باعتبار هذا العمل  واجباً ومسئولية وطنية بهدف ابراز مشروع الهوية البصرية بأفضل صورة بهدف ترسيخ مفاهيم الهوية ووضع هوية مصر البصرية لكل محافظاتها على الخريطة العالمية مما يساهم بقوة في الترويج السياحي لها..

حضر اللقاء  الدكتور محمد شوقي ابوليلة استاذ ورئيس قسم العمارة بكلية هندسة المنصورة والدكتور احمد محمد ثابت مدرس العمارة بكلية الفنون الجميلة والدكتور ممدوح عبد الستار المنشاوي نائب مدير مركز الاستشارات بكلية الهندسة الاستاذ باسم عبد الله مدير عام مكتب محافظ الدقهلية  والمهندسة مني صبحي وكيل المكتب الفني والمهندسه فريده عبد الله مدير الشئون الهندسية والمهندسه مها صبري مدير عام التخطيط العمراني والدكتور عماد النجار مدير عام البيئة والمحاسب محمد البدوي مدير عام الاعلانات بالمحافظة .

FB_IMG_1711458844872
FB_IMG_1711458844872
FB_IMG_1711458842549
FB_IMG_1711458842549
FB_IMG_1711458799364
FB_IMG_1711458799364
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تحسين الصورة البصرية جامعة المنصورة قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة كلية الهندسة جامعة المنصورة محافظة الدقهلية مدينة المنصورة وزارة التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

أحمد طنطاوي داخل المحكمة في اتهام مدير حملته بتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. شاهد

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

مكنتش عايز أعمل كده.. الكشف عن لغز إنهاء محفظ القرآن حياته بسوهاج

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة يمثلان إهدارا للثروة القومية

ترشيحاتنا

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

بسبب 125 ألف جنيه.. أمن الدولة العليا تحيل مدير إدارة المحاجر للمحاكمة

لمدة 3 أيام.. تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الخاصة بكوبري صحارى الأهرام

شهادة عضو الرقابة الإدارية تفضح فساد قاضي نجع حمادي المتهم بالرشوة|خاص

رئيس الأركان الصهيوني السابق: إسرائيل تعيش أخطر أزمة منذ تأسيسها بسبب نتنياهو

هاآرتس: نتنياهو يفشل مجددا.. وصبر الأمريكان نفد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب نعمة الأڤوكاتو.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة بالحليب يوميا؟

الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكولي تعاون مع "العربية للتصنيع" و"القومية للاستشعار"

سفينة غارقة تكشف أسرارا جديدة عن "مكان الموت".. ما هو وتاريخه ؟

نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر الناري| شاهد

فيديو

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ