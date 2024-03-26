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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وفاة صاحب "الأمبليه".. من سعيد الهوا وما صورته الحقيقية؟

سعيد الهوا
سعيد الهوا

أعلن نجل المطرب الشعبي ممدوح الأصيل، الشهير بـ"سعيد الهوا"، وفاة والده، حيث تساءل العديد من المتابعين عن قصة سعيد الهوا.. فمن هو؟

وفاة سعيد الهوا

وكتب نجل سعيد الهوا، عبر حسابه بـ'فيسبوك': 'لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. أبويا في ذمة الله'.

فقد الأطباء السيطرة .. معلومات صادمة عن وفاة سعيد الهوا

أنا اسمي سعيد الهوا.. حكاية مطرب شعبي لمع نجمه بأغنيه وجملة فقط

وفاة المطرب الشعبي سعيد الهوا

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جدير بالذكر أن الفنان سعيد الهوا، تمتع بشهرة واسعة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي قبل 10 أعوام، حينما تداولوا مقطع فيديو عبر موقع 'يوتيوب'، يتضمن أغنية منسوبة إليه باسم 'سعيد الهوا'، حتى وصل الحال به لاحقا إلى استضافته في عدد من البرامج.

من سعيد الهوا؟

بدأ ممدوح الأصيل الغناء في سن 8 أعوام، حينما كان يشترك في الحفلات المدرسية. بعدها بسنوات تقدم "الأصيل" إلى نقابة المهن الموسيقية للحصول على كارنيه العضوية، وهناك اقترح عليه أحد الأشخاص تغيير اسمه ليكون "سعيد الهوا".

طرح "الأصيل" ألبوما غنائيا حمل اسم "سعيد الهوا"، تصدرتها أغنية "أنا اسمي سعيد الهوا"، إلا أنه ظل بعيدا عن الأضواء حتى تم إعادته مرة أخرى للساحة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عندما شاركوا أغنيته "أنا اسمي سعيد الهوا" عبر "يوتيوب".

تصدرت الأغنية "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي وقتها خاصة لفظ "الامبليه" ودفعت ممدوح الأصيل أو سعيد الهوا إلى الشهرة بعد سنوات من الاختفاء، حيث حل ضيفا على عدد من البرامج، أشهرها "رامز واكل الجو" عام 2015.

بعد وفاته .. معلومات عن المطرب الشعبي سعيد الهوا

أنا اسمي سعيد الهوا.. حكاية مطرب شعبي لمع نجمه بأغنيه وجملة فقط

فقد الأطباء السيطرة .. معلومات صادمة عن وفاة سعيد الهوا

وفاة المطرب الشعبي سعيد الهوا

قصة صورة سعيد الهوا

بمرور الوقت، كشف ممدوح الأصيل، أن الصورة المرفقة بأغنيته الشهيرة، التي يظهر فيها شخص بشعر كثيف وشارب، لا علاقة لها به، مؤكدا أنه يبحث عن هذا الشخص الذي انتحل صفحته، إلى حد وصل فيه الحال إلى تعليق صورته في أحد الشوارع: "أبلغت ابني بذلك.. هذا الشخص لا بد من حبسه".

ومع اكتشاف "الوجه الحقيقي" لبطل أغنية "أنا اسمي سعيد الهوا"، قرر "الأصيل"، إعادة تقديم الأغنية في فيديو كليب جديد ظهر فيه بنفسه.

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