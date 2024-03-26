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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد وفاته .. معلومات عن المطرب الشعبي سعيد الهوا

سعيد الهوا
سعيد الهوا

أعلن كريم نجل المطرب الشعبي سعيد الهوا وفاة والده ممدوح الأصيل والشهير بسعيد الهوا ، دون الكشف عن أسباب الوفاة.

وكتب كريم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم أبويا في ذمة الله .

ولم يحدد كريم حتى الآن موعدا لإقامة عزاء والده واكتفى بمنشور الوفاة فقط.


معلومات عن سعيد الهوا:

بدأ الغناء وعمره 8 سنوات من خلال حفلات المدرسة.
تقدم للحصول على كارنيه نقابة الموسيقيين.
اقترح عليه أحد الأصدقاء استبدال اسم ممدوح الأصيل الذي اشتهر به إلى سعيد الهوا.
بعد نجاح شريط غنائي باسم سعيد الهوا، نسي الجميع اسمه الأصلي.
ظهر سعيد الهوا مع رامز جلال في إحدى حلقات برامج المقالب الشهيرة «رامز واكل الجو» عام 2015.
كان يميل سعيد الهوا للانطواء، حيث لم يخصص لنفسه مقعدًا في أماكن تجمع الفنانين الشعبين، بمنطقة باب الشعرية أو شارع محمد علي.
قال في تصريحات مسجلة، أن المطرب حكيم أخذ منه أغنية كان يغنيها عن فلسطين.
طرح عدد محدود من الألبومات منها: «سعيد الهوا، شيل ده من ده، واستعجال، ونصيحة وبكرة تجرب»
ولد سعيد الهوا بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية.
حصل الشهادة الإعدادية ولم يُكمل تعليمه
مارس مهنة السمكري للإنفاق على إخوته
اشتغل سائق تاكسي، بجانب غنائه في الأفراح.
لكن مهنته كانت تسبب له الحرج وكان يتظاهر أنه الأخ التوأم لـ سعيد الهوا.
اشتهر سعيد الهوا على مواقع التواصل قبل سنوات، من خلال صور «كوميكس».

سعيد الهوا

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