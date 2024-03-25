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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| وفاة المطرب الشعبي سعيد الهوا.. وهاني فرحات يخضع لعملية جراحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.
 

الدكتورة.. طرح بوستر دعائى لـ يسرا من فيلم شقو

 

طرح المنتج كريم السبكي البوستر الدعائى للفنانة يسرا من فيلمها الجديد شقو الذى تشارك في بطولته بجانب كل من عمرو يوسف ومحمد ممدوح.

وطرح كريم البوستر الدعائى على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: انتظروا الدكتورة في فيلم شقو فيلم عيد الفطر.

وتدور أحداث العمل في جو من الأكشن والكوميدية حول صديقين خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الإجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات أخرى.

 

الحشاشين الحلقة 15.. حسن الصباح ينهي حياة ابنه الأكبر

 

شهدت الحلقة ١٥ من الحشاشين، مشهد مؤثر قدمته ميرنا نور الدين التي تلعب دور دنيا زاد زوجة حسن الصباح بعد قتل ابنها الأكبر الحسين. 

اعتدى الحسين على قائد قلعته ومربيه وأحد شيوخ الدعوة الباطنية فاضطر والده إلى محاكمته. 

حاول قضاة الجلسة إقناع الحسين بطلب العفو والسماح من والده والندم على ما فعله ولكنه رفض وتحدى والده فحكم عليه “من قتل يقتل”. 

 

مواعيد وقنوات عرض مسلسل "بقينا اتنين" .. تعرف عليها

 

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "بقينا اتنين" الأغنية الدعائية للمسلسل وهي أغنية التتر، وتغنيها النجمة جنات، وتحمل اسم "حبنا وحكاياته"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رحيم، وتوزيع تميم، وصورتها جنات فيديو دعائي للمسلسل قبل طرحه في النصف الثاني من شهر رمضان، داخل استديو الملحن محمد رحيم، بحضور منتج المسلسل كريم أبو ذكري، ومحمد حامد المنتج الموسيقى.

 

هاني فرحات يتماثل للشفاء بعد إزالة المرارة| صورة

 

يتماثل الموسيقار الكبير هاني فرحات حاليا للشفاء بعد خضوعه لعملية جراحية ،حيث شعر هاني فرحات بآلام شديدة مما اضطره منذ ساعات قليلة لإجراء جراحة عاجلة لإزالة المرارة. 

فرحات حاليا في حالة صحية جيدة ويستقبل اتصالات من عدد كبير من النجوم الذين حرصوا على الاطمئنان عليه .

 

وفاة المطرب الشعبي سعيد الهوا

 

أعلن كريم نجل المطرب الشعبي سعيد الهوا وفاة والده ممدوح الأصيل والشهير بسعيد الهوا ، دون الكشف عن أسباب الوفاة. 

يسرا فيلم شقو حسن الصباح بقينا اتنين هاني فرحات

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