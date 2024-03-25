عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مواعيد وقنوات عرض مسلسل "بقينا اتنين" .. تعرف عليها

بقينا اتنين
بقينا اتنين

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "بقينا اتنين" الأغنية الدعائية للمسلسل وهي أغنية التتر، وتغنيها النجمة جنات، وتحمل اسم "حبنا وحكاياته"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رحيم، وتوزيع تميم، وصورتها جنات فيديو دعائي للمسلسل قبل طرحه في النصف الثاني من شهر رمضان، داخل استديو الملحن محمد رحيم، بحضور منتج المسلسل كريم أبو ذكري، ومحمد حامد المنتج الموسيقى.

وتقول كلمات الأغنية:
كنا سنة حاجة وتسعين .. كنا ساعتها صغيرين
كان كل اللي بيملا قلوبنا .. في ثانيه ننظرة عين
كان الباب قدام الباب .. ولا عاملين للدنيا حساب
أجمل حب الحب اللي احنا .. بنحسه ومحناش خايفين
وسنين بتاخدنا سنين بتجيبنا سنين وتسيبنا سنين
والذكرى اللي مابتسبش قلوبنا تسيب جوانا حنين
للعمر اللي ضايع ولطعم الشارع 
والليل اللي سهرناه والأه وأحلى الكلام
حبنا وحكاياته .. أيامنا اللي فاتوا 
لو مهما نعيش ونعيش .. ده مفيش زي دي أيام
كنا سنة حاجة وتسعين

 

مواعيد وقنوات عرض "بقينا اتنين"

ويعرض مسلسل "بقينا اتنين" حصريا على شاشة قناة "cbc" الساعة 12 صباحا، والإعادة 11.15 صباحا و 6.30 صباحا، كما يعرض على "cbc دراما" 6.5 مساء و 1.30 صباحا و 9 صباحا، وبالتزامن عبر منصة watch it.

وتدور أحداث المسلسل في اطار اجتماعي لايت، حول علاقة زوجية استمرت 25 عاما، ولكنها توترت بسبب حال الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

الجدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و "CBC دراما" ومنصة WATCH IT.

بقينا اتنين جنات حبنا وحكاياته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

بشرى من الحكومة.. أسعار مفاجئة لـ الزيت والسكر والأرز في هذا الموعد

انفراد.. ننشر نص اعترافات المتهم بخطف حبيبة الشماع.. شاهد

ننشر شهادة رئيس الاستئناف في اتهام قاضي نجع حمادي بتلقي رشوة 5 ملايين جنيه|خاص

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

مدفوعة الأجر للموظفين| عدد أيام عطلة عيد الفطر 2024.. وهؤلاء محرومين من الإجازة

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

موضوعات متعلقة

الدكتورة.. طرح بوستر دعائى لـ يسرا من فيلم شقو

مسلسل الحشاشين| هل يذهب عمر الخيام إلى حسن الصباح في قلعة ألموت

هبة مجدي: قصة المداح تحتاج لأكثر من 4 أجزاء |خاص

جنات تطرح اليوم أغنيتها الجديدة "حبنا وحكاياته" من مسلسل بقينا اتنين

أخبار الفن.. تامر حسني يحيى حفل نهائى كأس عاصمة مصر.. وطرح برومو فيلم هشام ماجد الجديد

تامر حسني يحيي حفل مباراة النهائي بين مصر وكرواتيا

هبة مجدي: فتحي عبد الوهاب إضافة كبيرة للمداح 4

أحمد داش عن مسار إجباري: العمل الجيد يفرض نفسه حتى لو بشابين

ترشيحاتنا

وزير البترول: نستثمر 9 مليارات دولار لحفر 35 بئر غاز بالبحر المتوسط

لم آت لتدفئة الكراسي.. جدعون ساعر يكشف سبب استقالته من الحكومة الإسرائيلية

تلاوة خاشعة.. شعائر صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

قرارات جديدة من جوميز في الزمالك.. هل يغير مركز عبدالله السعيد؟

الخارجية الأمريكية تكشف عن موقفها من قرار مجلس الأمن وميناء غزة

الخارجية الأمريكية تكشف طلبها للاحتلال بعد استهداف مواطني غزة بمسيرة وتفجيرهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة محمد العمروسى بها.. احترس هذه الأطعمة تسبب الأزمة القلبية

إطلالة جريئة وتاتو.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ملابس كلاسيكية.. فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة غريبة

نفوق الدواجن بسبب فيروس جديد !|الحكومة تحسم الجدل والزراعة تكشف الحقيقة الكاملة

فيديو

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ