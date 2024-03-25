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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحشاشين الحلقة 15.. حسن الصباح ينهي حياة ابنه الأكبر

صدى البلد

شهدت الحلقة ١٥ من الحشاشين، مشهد مؤثر قدمته ميرنا نور الدين التي تلعب دور دنيا زاد زوجة حسن الصباح بعد قتل ابنها الأكبر الحسين. 

اعتدى الحسين على قائد قلعته ومربيه وأحد شيوخ الدعوة الباطنية فاضطر والده إلى محاكمته. 

حاول قضاة الجلسة إقناع الحسين بطلب العفو والسماح من والده والندم على ما فعله ولكنه رفض وتحدى والده فحكم عليه “من قتل يقتل”. 

قبلها وصل عمر الخيام إلى قلعة آلموت وحاول حسن الصباح إقناعه بالبقاء معه ولكنه سيقرر الرحيل بعدما شاهده فيها. 
 


 الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

الحشاشين بيتر ميمي سينرجي عبد الرحيم كمال كريم عبد العزيز نيقولا معوض

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