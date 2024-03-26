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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تم الاتفاق.. محمد صلاح يرحل عن ليفربول إلى أحد الأندية السعودية| تفاصيل

صدى البلد

كشفت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، عن اتفاق محمد صلاح مع ناد سعودي للانتقال إليه في الانتقالات الصيفية المقبلة .

وذكرت الصحفية ان محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اتفق علي الرحيل نهاية الموسم وذلك بالاتفاق مع أحد أندية الدوري السعودي، على الانتقال إلى صفوفها في الميركاتو الصيفي المرتقب.

ويضع ليفربول مهمة تجديد عقد محمد صلاح ضمن أولوياته، في الفترة الحالية، ما بدوره جعله يفكر في الرحيل، والنظر إلى العروض المقدمة من قبل العديد من الأندية، وعلى رأسها اتحاد جدة، الذي وعده بجعله الأعلى راتبًا في تاريخ كرة القدم، إلى جانب رحيل كريم بنزيما، الذي لم يقدم أي إنجاز يذكر لـ«النمور»، منذ قدومه بداية الموسم الجاري.

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