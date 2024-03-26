عبد الهادي القصبي: النبي محمد صلي الله عليه وسلم أصل التصوف

تقدم شيخ مشايخ الصوفية د.عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بالشكر للشركة المتحدة على برنامج "مملكة الدراويش" مضيفا أنه ينتصر لهوية المصريين الوسطية الصوفية، ويكشف الحقائق، وينتصر للوعي.

وتابع القصبي خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن علماء الأمة بحثوا في التصوف وكتبوا تعريفات كثيرة لهم، فالبعض قال إنه علم الأخلاق وبهذا المفهوم فالتصوف يحقق أحد مقاصد الرسالة المحمدية الذي قال إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق، متابعا: "التصوف يحقق مقاصد الرسالة المحمدية، وتطبيق للكتاب والسنة، وما يخالف هذا، ليس من التصوف في شيء ".



ولفت شيخ مشايخ الصوفية إلى أن البعض قال إنه الكد في السلوك والبعض قال إنه علم التخلي عن الرزائل والتحلي بالفضائل والمكارم و بأخلاق المولى عز وجل من الرحمة والرأفة والجبر الخواطر.



وأوضح أن البعض ذهب إلى أن التصوف هو علوم الكتاب والسنة فهو تطبيق كامل لكتاب الله وسنة المصطفى ، والبعض رأي أنه علم التزكية.

واختتم شيخ مشايخ الطرق الصوفية، قائلا: “النبي محمد صلي الله عليه وسلم أصل التصوف، وأوجه الشكر للشركة المتحدة على جهودها فى دعم الصوفية من خلال هذ البرنامج”.



وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 16 من رمضان الكريم، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.



وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.



كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.