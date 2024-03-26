شكل جديد لـ عمرو يوسف على أفيش شقو

نشر المخرج كريم السبكي عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الملصق الدعائي الرسمي لفيلم شقو والذي يلعب بطولته عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك.

ويشارك في بطولة فيلم شقو: محمد ممدوح الشهير بتايسون ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.

الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وسيتم طرحه في مصر في العيد والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.

جدير بالذكر أن هذا هو اللقاء الأول بين اعمرو يوسف والثلاثي محمد ممدوح و دينا الشربيني وأمينة خليل منذ أن جمعهم عمرو في جراند اوتيل منذ 9 أعوام.