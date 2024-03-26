نادي نابولي: لن نشارك بعد الآن في أي مبادرات مناهضة للعنصرية

أصدر نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بيانًا عبر موقعه الرسمي، للرد على قرار رابطة الدوري الإيطالي بتبرئة فرانشيسكو أتشيربي، مدافع إنتر ميلان، من توجيه عبارات عنصرية إلى جوان جيسوس، لاعب نابولي، على هامش المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الإيطالي، وذلك بسبب عدم وجود أدلة تدين لاعب إنتر ميلان.

وتشاجر خلال المباراة أتشيربي مع جيسوس الذي اتهمه بعد ذلك بتوجيه عبارات عنصرية له.

وقال نابولي - في بيان عبر موقعه الرسمي - : "لم تتم معاقبة فرانشيسكو أتشيربي، ووفقًا لنظام (العدالة) الرياضي، يجب أن يكون خوان جيسوس هو الطرف المذنب، لأنه اتهم زميلًا له بشكل غير عادل".

وأضاف البيان: "ليس من المعقول الاعتقاد بأن لاعب نابولي أساء فهم زميله"، لافتًا إلى أن "الاعتذار الذي قدمه أتشيربي على أرض الملعب، يلغى ببساطة هذا الحكم، لماذا لم تتم معاقبة أتشيربي بأي شكل من الأشكال؟".

وأشار البيان إلى أنه "كما جاء في الحكم نفسه، كان هناك بالتأكيد دليل على الإهانة فلماذا قرر القاضي الرياضي عدم اتخاذ أي إجراء لمعاقبة الطرف المسؤول؟".

وقرر نادي نابولي - في ختام بيانه - أنه لن يشارك بعد الآن في أي مبادرات مناهضة للعنصرية والتمييز التي تديرها مؤسسات كرة القدم التي يعتبرها على حد قوله رمزية، لكنه سيواصل تنظيم هذه المبادرات بنفسه، كما يفعل دائمًا، باقتناع وتصميم متجددين.