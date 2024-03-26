حزب الله يعلن مقـ.تل ثلاثة من عناصره في غارات إسرائيلية

أعلن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، اليوم الثلاثاء عن مقتل ثلاثة عناصره جراء الغارات التي شنها جيش الاحتلال في وقت سابق من اليوم.

وأكد حزب الله مقتل علي دين، من قضاء بعلبك؛ وعلي جوهري، من مدينة الهرمل القريبة؛ وعلي الأخرس من تول جنوب لبنان.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن حصيلة قتلى حزب الله في الاشتباكات مع جيش الاحتلال ارتفعت إلى 251 منذ اندلعت المواجهات بين الجانبين في الثامن من أكتوبر الماضي.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب عدة ضربات إسرائيلية أخيرة على أهداف لحزب الله خلال اليوم الماضي، بما في ذلك منطقتي بعلبك والهرمل في شمال شرق لبنان.