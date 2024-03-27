أول صور لمرسيدس G-Class 2024 فيس ليفت الجديدة.. من الداخل والخارج

تُعتبر سيارة مرسيدس بنز G-Class واحدة من أيقونات صناعة السيارات، والتي حافظت على شعبيتها وتفردتها على مدار عقود، ومع الكشف عن الجيل الجديد منها لعام 2024، يتوقع الكثيرون رؤية تحديثات شاملة تجمع بين الأصالة والتطور التكنولوجي الحديث، في هذا التقرير، سنلقي نظرة عن كثب على التحديثات التي طرأت على مرسيدس G-Class، بدءًا من المظهر الخارجي وصولًا إلى التكنولوجيا والأداء.

المظهر الخارجي

تميزت مرسيدس G-Class الجديدة بحفاظها على التصميم الأيقوني الذي يعكس القوة والفخامة. يمتاز الجيل الجديد بزواياه الواضحة والمميزة، مع الحفاظ على التفاصيل الأسطورية مثل مقابض الأبواب البارزة والعجلة الاحتياطية على الباب الخلفي.

تم تحديث الشبكة الأمامية لتضم 4 فتحات أفقية بدلاً من الثلاث السابقة، مما يضيف لمسة من الحداثة إلى التصميم الكلاسيكي.

تمتاز النماذج الجديدة بعجلات خفيفة مصبوبة بتصميم محسن وإضاءة LED عالية الأداء، مع توفر لون جديد للطلاء المعدني، وتتوفر أيضًا مجموعة متنوعة من تصاميم العجلات بأحجام مختلفة لتلبية تفضيلات المشترين.

التقنيات والميزات الجديدة

تمتلك مرسيدس G-Class الجديدة ميزات تقنية متطورة تعزز من راحة القيادة وأدائها على الطرق الوعرة والعادية. تم توفير كاميرا خلفية جديدة في منتصف الصدام الخلفي لتسهيل عملية الرجوع والركن. كما تم تحديث الأنظمة الداخلية لتشمل تكنولوجيا الاتصال والترفيه الحديثة، بما في ذلك نظام معلومات وترفيه MBUX الذي يدعم العديد من الوظائف باللمس والتحكم الصوتي.



مع محركات قوية ونظام تعليق متطور، تقدم مرسيدس G-Class تجربة قيادة ممتعة وموثوقة. يتوفر الجيل الجديد بمحركات بنزين وديزل بأداء محسن، مما يوفر قوة دفع قوية وكفاءة وقود محسنة.



تجسد مرسيدس G-Class (2024) تحديثًا مثيرًا للاهتمام، حيث تجمع بين الأصالة والتطور التكنولوجي الحديث. بفضل تصميمها الأيقوني وميزاتها المتطورة، تظل G-Class واحدة من أكثر السيارات رواجًا وشهرة في عالم السيارات الفاخرة.

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