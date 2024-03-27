خالد الحلفاوي يكشف عن مفاجأة بشأن مسلسل "كامل العدد 3"|فيديو

تحدث المخرج خالد الحلفاوي عن مسلسل "كامل العدد"، قائلاً:" عملية خلق مسلسل مرهقة للغاية ، وتأخذ الكثير من الوقت"

خالد الحلفاوي: لا أفكر في "التريند"



وأضاف خالد الحلفاوي خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أنه لا يفكر في ترتيب المسلسل، أو "التريند"، معلقاً :"دي مش شغلتي"، مؤكداً أنه كان رافضاً لفكرة الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد"



وتابع خالد الحلفاوي، أنه إذا توفر كتابه جيدة لقصة جديدة، من مسلسل "كامل العدد"، يمكن أن يفكر في أن يكون هناك جزء ثالث من “كامل العدد”، معلقاً:" لكن لو ملقناش حاجه نقولها، يبقى ميصحش نكرر حاجه نجحت لحد ما تبقى بايخه"