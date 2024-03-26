شريف سلامة: «كامل العدد + 1» يمس كل بيت مصري ودينا الشربيني فنانة موهوبة ومشهد زيارة قبر مصطفى درويش الأصعب| حوار

شريف سلامة لصدى البلد :

“كامل العدد + 1” يمس كل بيت مصري

مشهد زيارة قبر مصطفى درويش الأصعب



استطاع الفنان شريف سلامة أن يقدم تجربة جديدة لجمهوره من خلال مسلسل “كامل العدد + 1” والتى حققت نجاحا كبيرا حتى الآن حيث التف حوله الأسرة المصرية نظرا لطبيعة العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى، حيث يناقش عددا من القضايا الاجتماعية المهمة التى تمس كل بيت؛ حيث شريف سلامة تحدث عن تجربته الجديدة وتعاونه مع دينا الشربينى والأولاد الثمانية وروى تفاصيل مشهد زيارته لقبر الراحل مصطفى درويش.

فى البداية كيف ترى ردود فعل الجمهور على مسلسل “كامل العدد + 1”؟

حتى الآن ردود الفعل إيجابية على المسلسل وسعيد جدا بهذا الأمر خاصة أن هذا العمل يناقش قضايا اجتماعية مهمة تلمس الأسرة المصرية وهو سبب فى التفاف الجمهور حول العمل.

الموسم الأول من المسلسل كان يضم 7 أولاد وأضيف ولدا آخر للعمل فى الموسم الثانى المعروض حاليا هل وجدت صعوبة فى التعامل معهم ؟

لم أجد صعوبة فى التعامل مع الأولاد، حيث تجمعنا كيمياء منذ الموسم الأول، والتحضيرات الأولية ساهمت فى إذابة أى رهبة، فضلا عن أن الجيل الحالى يتمتع بروح اجتماعية شديدة وهو الأمر الذى ساهم فى خروج العمل بالشكل المطلوب وهو ما ظهر على الشاشة، حيث تلقيت عديد من التعليقات على هذه العلاقة، وأشعر أننى مع أولادى بالفعل.

ما وجه الشبه بينك وبين شخصية أحمد مختار فى مسلسل “كامل العدد + 1”؟

هناك العديد من الصفات التى نتسابه فيها سويا ولكن أرى فى نفس الوقت مهما كان درجة التشابه هناك اختلاف أيضا بينى وشخصية “أحمد مختار”، ولعل من أبرز الصفات التى تجمع بيننا هى تحمل المسئولية الأسرية.

ماذا عن مشهد زيارة قبر مصطفى درويش ؟

كان من المشاهد الصعبة بالنسبة لى، خاصة أن مصطفى درويش من الشخصيات التى أثرت كثيرا ليس فقط فى فريق عمل المسلسل ولكن أيضا فى الوسط الفنى ككل، هو من الشخصيات المهذبة والجدعة والخدومة والتى تحترم تقاليد المهنة وبالتالى عندما رحل بقيت سيرته العطرة بالوسط الفنى.

كيف ترى التعاون مع دينا الشربيني ؟

أرى التعامل مع دينا الشربيني كان ممتع للغاية، وهناك كيمياء بيننا ظهرت على الشاشة ليس من بداية هذا الجزء ولكن من الجزء الأول أيضا، فهى من النجمات اللاتى يتمتعن بموهبة كبيرة ولدها إصرار على تقديم الأفضل دائما وتسعى لتطوير نفسها، كما انها تهتم كثيرا بكل تفاصيل العمل الفنى.

وماذا عن التعامل مع المخرج خالد الحلفاوى ؟

خالد الحلفاوى من المخرجين المميزين للغاية ولديه قدرة كبيرة على تقديم الممثل بالشكل الجيد، كما لديه إحساس كوميدى عال حيث يخلق عدد من المواقف الكوميدية فى العمل والتى تضيف للمسلسل.

ماذا عن أعمالك المقبلة ؟

أقوم بتصوير فيلم جديد “أعود به الى السينما وهو بعنوان ”أسد الأسود" مع محمد رمضان، ويناقش بعض القضايا المهمة بطريقة مميزة منها ثورة العبيد.

شريف سلامة

شريف سلامة

شريف سلامة

شريف سلامة

شريف سلامة

شريف سلامة

شريف سلامة