تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع ربط القاهرة الجديدة بالطريق الدائري الأوسطي

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع ربط مدينة القاهرة الجديدة بالطريق الدائري الأوسطي مرورًا بمحور طلعت حرب وطريق القطامية العين السخنة الجديدة مع تطوير طريق المحاجر.

وسيتم الغلق الكلي لطريق المحاجر بالوصلة من طريق القطامية القديم حتى محور محمد نجيب على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتبارًا من الساعة الـ12 صباحًا يوم الأربعاء الموافق 27 /3 /2024 (لمدة ثلاثة أشهر)، مع تحويل حركة المركبات بطريق القطامية القديم فمطلع محور محمد نجيب تجاه طريق المحاجر.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

