عودة ماهر زين للحفلات الجماهيرية.. يغني في مصر 19 أبريل

يطل النجم العالمي ماهر زين، على جمهوره المصري في حفل غنائي ضخم يقام على مسرح ساقية الصاوي بجامعة النيل بالشيخ زايد، وذلك يوم 19 أبريل المقبل، بمدينة أكتوبر.

هذا الحفل بمثابة عودة قوية للمطرب ماهر زين، بعد غياب طويل عن الحفلات الجماهيرية في مصر، ويتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا ضخما من مختلف الجنسيات.



ماهر زين، طرح مؤخرا أغنية "صلى عليك الرحمن" التي نالت إعجابا كبيرا من جمهوره وحققت نسب مشاهدات تجاوزت ملايين المشاهدات، وهي من كلماته بالتعاون مع براء خريجي، وألحان وتوزيع ماهر زين، إنتاج Awakening Music، ومن إخراج إدريس خضر.

كلمات الاغنية

صلى عليك الرحمن

أزكى الصلاة والسلام

يا ربي ارفع مقامه

دوما في كل مكان

سيدي يا محمد

حبك روح الإيمان

يا ربي أرجو لقاءه

يوما في دار السلام

يا حبيبي.. حبيبي يا محمد

صلى عليك الرحمان

حبك في كل مكان

كما طرح ماهر زين، مؤخرا أغنية باللغة الكردية لأول مرة، تحمل اسم "يا غفور يا رحيم"، صورها على طريقة الفيديو كليب في تركيا، وهي من إخراج فريد فورال وعمر جيهان.

وحصد ماهر زين، العديد من الإشادات الجماهيرية والنقدية بعدما تصدرت أغنيته "رحمة للعالمين" الترند العالمي على جوجل، بعد تحقيقها أكثر من 200 مليون مشاهدة.

يا من صليت بكل الأنبياء

يا من في قلبك رحمة للناس

يا من ألفت قلوبا بالإسلام

يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله

بأمي وأبي.. فديتك سيدي

صلاة وسلام.. عليك يا نبي

حبيبي يا.. محمد

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