الصحفيين تعلن جدول تشغيل العيادة الخارجية خلال الأسبوع الأول من مارس



تعلن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي عن تشغيل العيادة الخارجية بالنقابة في التخصصات الطبية المختلفة خلال الأسبوع الأول من مارس.

1️⃣ د. رشا أحمد إبراهيم– استشاري الباطنة العامة والغدد الصماء والسكر ، موعد تشغيل العيادة : السبت 2 مارس – من 11 صباحاً إلى 2 ظهراً.



2️⃣ د. مصطفى المحمدي* – استشاري القلب والقسطرة والأوعية الدموية

▪ الكشف الطبي والفحص بجهاز الموجات الصوتية "الإيكو" مجاناً.

🔻 الموعد: السبت 2 مارس – من 2 ظهراً إلى 5 مساءً.

3️⃣ *د. عمرو غريب* – أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان

▪ الخدمة المقدمة هي الكشف وتلميع الأسنان والخلع البسيط جداً.

🔻 الموعد: الأحد 3 مارس – من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً.

4️⃣ *د. ناجي سعد* – استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية

▪ العيادة بالتعاون مع مستشفى وقاية التخصصي

🔻 الموعد: الاثنين 4 مارس – من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً.

5️⃣ *د. مصطفى رجب* – استشاري باطنة وجهاز هضمي وكبد

🔻 الموعد: الثلاثاء 5 مارس – من 10 صباحاً حتى 1 ظهراً.



6️⃣ *د. محمد عبد الحميد حسنين* – استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية

🔻 الموعد: الثلاثاء 5 مارس – من 10 صباحاً حتى ١ ظهراً.

7️⃣ *د. غادة أنور*- استشاري الباطنة والجهاز الهضمي

🔻الموعد: الأربعاء 6 مارس – من ١١ إلى ٢ ظهرا

8️⃣ *د محمد عباس الطاف* - استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير

🔻 الموعد: الخميس 7 مارس - من ١ ظهرا إلى 4 مساء