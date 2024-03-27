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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

صدى البلد

يقام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفريق سيمبا التنزاني في السادسة مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة، في قاعة الاجتماعات في استاد بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، بحضور مسئولي الاتحاد الإفريقي ومندوبي الفريقين ومراقب المباراة وطاقم الحكام.

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع من الأهلي الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وماهر عبد العزيز ووائل محمد، إداريا الفريق. 

ويشهد الاجتماع التأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة، والاتفاق على الزي الذي يرتديه الفريقان، وموعد الوصول لأرض الملعب، وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة. 

ووصلت بعثة الفريق برئاسة الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا ظهر اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني مساء يوم الجمعة باستاد بنجامين مكابا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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