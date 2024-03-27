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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف حلمي: مسلسل الحفار حرمني من إلقاء نظرة الوداع على والدتي

الفنان شريف حلمى
الفنان شريف حلمى

قال الفنان شريف حلمي، إن مسلسل الحفار حرمه من إلقاء نظرة الوداع على جثمان والدته نظرا لأنه كان متواجدا في باريس لتصويره، وكان يتمنى أن يلقي نظرة الوداع على جثمانها معتبرا أن هذه أسوأ ذكرى في حياته.

وأضاف الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أسعد ذكرى في حياتي تعود إلى كتابتي لمسلسل الأخوة أعداء وسفري إلى الصين لتصوير العمل كأول عمل مصري يصور في الصين.

طفل مدلل

تابع الفنان شريف حلمي،: "كنت طفل طيب ومدلل لأني كنت آخر العنقود، وأمي صاحبة الفضل عليا في حياتي، ودعمتني كثيرا في مجال التمثيل، معقبا: "أنا رعاية أمي وزي ما بيقولوا أنا ابن أمي".
 

الإعلامي محمد موسى الفنان شريف حلمي برنامج خط أحمر قناة الحدث اليوم

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