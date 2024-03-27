عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«حماة الوطن» يقيم حفل إفطار لأهالي الزاوية الحمراء | صور

افطار جماعي
افطار جماعي

أقامت أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بقيادة جيهان بيومى ، وداليا كمال مساعد الأمانة بحزب حماة الوطن مائدة رحمن ، وإفطار صائم بمعرض أهلا رمضان بالزاوية الحمراء .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أ.ح/ صلاح المعداوى أمين عام القاهرة ، والمهندس محمد جمال أمين تنظيم القاهرة ، وذلك فى حضور محمد عليوة أمين التواصل الشعبى ، م.أيمن قطب أمين التخطيط، م . صفوت سليمان امين تنمية الموارد ، دكتور ياسر علي.امين المجالس النيابية والمحلية ، م. يوسف رشدان امين الاعلام

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب حماة الوطن ، والتي تهدف لمساعدة الأهالي والتخفيف على المواطنين ، وفي ظل سياسة حياة كريمة التي أطلقتها رئاسة الجمهورية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

aab46e06-274f-40f1-b93e-5069af23b19e
aab46e06-274f-40f1-b93e-5069af23b19e
20414fe7-dc99-4956-bbb6-e6e8c5885dd7
20414fe7-dc99-4956-bbb6-e6e8c5885dd7
a87b4ce5-88f5-4737-a01e-c0c18528b5c5
a87b4ce5-88f5-4737-a01e-c0c18528b5c5
8099cc73-3723-47c4-8df8-2da8d9ce05c7
8099cc73-3723-47c4-8df8-2da8d9ce05c7
da74ca8b-00d7-4c2d-8d9f-ad0d4526ff29
da74ca8b-00d7-4c2d-8d9f-ad0d4526ff29
2651888b-566e-4db6-a5ad-a62b1233a73e
2651888b-566e-4db6-a5ad-a62b1233a73e
إفطار إفطار صائم الزاوية الحمراء حزب حماة الوطن حياة كريمة مائدة رحمن معرض اهلا رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

إنتاج موسم جديد من البصل.. والحكومة تستعد لإعادة تصديره| ماذا عن أسعاره المستقبلية؟

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

حادثة .. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

موضوعات متعلقة

لفتة طيبة.. شباب حماة الوطن يوزعون الورود على الأمهات بشوارع طور سيناء

ترشيحاتنا

ضبط جزارين في المنوفية ذبـ.حوا الأحصنة وباعوها للمواطنين بقويسنا

بتصورك وتسجلك.. سيارتك تتجسس عليك وتبيع بياناتك

السر في الانتخابات| ما سبب الخلاف بين مدحت شلبي ومحمود الخطيب؟

غزوة بدر .. كيف شاركت الملائكة والشياطين؟ حسم الجدل في 10 أسئلة عن المعركة

حزب الله يعلن استشهاد عنصرين من قواته في الغارات الإسرائيلية الأخيرة |تفاصيل

للمطلقات| غرامة كبرى تنتظر الزوج المتهرب من دفع النفقة بأمر القانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 19 عامًا على وفاته.. محمود موسي يكشف الأفلام المحببة لـ أحمد زكي

هاف ستوماك .. زوجة ميسي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

تسلا تعلن عن تجربة مجانية لأنظمة FSD في سياراتها

كيف تهرب إذا غرقت سيارتك تحت الماء؟

فيديو

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ