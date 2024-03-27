«حماة الوطن» يقيم حفل إفطار لأهالي الزاوية الحمراء | صور

أقامت أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بقيادة جيهان بيومى ، وداليا كمال مساعد الأمانة بحزب حماة الوطن مائدة رحمن ، وإفطار صائم بمعرض أهلا رمضان بالزاوية الحمراء .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أ.ح/ صلاح المعداوى أمين عام القاهرة ، والمهندس محمد جمال أمين تنظيم القاهرة ، وذلك فى حضور محمد عليوة أمين التواصل الشعبى ، م.أيمن قطب أمين التخطيط، م . صفوت سليمان امين تنمية الموارد ، دكتور ياسر علي.امين المجالس النيابية والمحلية ، م. يوسف رشدان امين الاعلام

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب حماة الوطن ، والتي تهدف لمساعدة الأهالي والتخفيف على المواطنين ، وفي ظل سياسة حياة كريمة التي أطلقتها رئاسة الجمهورية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

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