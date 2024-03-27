زينة ومدفع رمضان وعربية سحور.. عمارة النزهة تحفة معمارية تجذب المصريين

رصدت كاميرا صدى البلد زينة ومدفع رمضان وعربية سحور في عمارة في مصر الجديدة تحفة معمارية تجذب المصريين في رمضان.

في شهر رمضان المبارك شكل تاني.. زينات في الشوارع بألوان وأشكال متنوعة وفوانيس بالميادين وفي شرفات المنازل ومداخل العمارات السكنية وزينات من الخيامية واللمبات المضيئة بألوان مختلفة تضفي البهجة والسعادة

وقام أحد أصحاب محلات الفوانيس بتزيين شارع طه حسين كما قاموا بتزيين العمارة والشارع فرحةً برمضان.

الزينات في الشوارع بألوان وأشكال متنوعة وفوانيس بالميادين وفي شرفات المنازل ومداخل العمارات السكنية وزينات من الخيامية واللمبات المضيئة بألوان مختلفة تضفي البهجة.



وتعد الزينة الرمضانية فى محافظة القاهرة طقسا يحرص عليه المواطنون ليكونوا فى استقبال الشهر الكريم، وهذا العام أصبحت زينة رمضان بجميع الألوان وغيرها من ألوان البهجة وإضاءات مختلفة وجميلة.

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