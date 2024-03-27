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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خالد نور وولده نور خالد الحلقة 3.. تحليل DNA لـ شيكو

كريم نور وولده نور
كريم نور وولده نور خالد

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل خالد نور وولده نور خالد الكثير من الأحداث الكوميدية.

 

وبدأت الحلقة بمحاولة شيكو اثبات نسبه لوالده كريم محمود عبد العزيز بعد الانفجار الذي وقع في المفاعل النووي.

 

كما شهدت الحلقة الكثير من المواقف الكوميدية بين شيكو وزوجته حول عملها كمفتش صحة للتفتيش علي محلات الأكل

 

وانتهت الحلقة بقيام شيكو باقناع كريم محمود عبد العزيز بعمل تحليل DNA لاثبات نسبه له .

بدأ اليوم، عرض أولى حلقات المسلسل الكوميدي خالد نور ووالده نور خالد على شاشة mbc مصر بطولة كريم محمود عبد العزيز وشيكو

 

وبدأت الحلقة الأولى بانفجار داخل المفاعل الذى يعمل به كريم محمود عبد العزيز فى وجود زوجته وابنه الذين وصلا إلى مكان عمله للاحتفال معه بعيد ميلاده.

وأثناء عمل كريم محمود عبد العزيز أحد تجاربه اكتشف وجود زوجته وابنه ولم يستطع ابعادهم مما أدي إلى إصابتهم جميعا.

كما كشفت الحلقة الأولى عن شخصية شيكو والذى يعمل مهندس صوت داخل أحد الاستديوهات.

 

مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، كوميدي حيث يعمل "علي" ميكانكي سيارات ويعول شقيقه الأصغر الذي يورط نفسه وشقيقه في الكثير من المشاكل الكبري حيث يضطر لدخول السجن أحيانا ومرة أخري لمُستشفي الأمراض النفسية وغيرها من المطبات اليومية والأزمات التي يقع فيها بدون حساب وسوء تقدير.  

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين..، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل “ خالد نور ووالده نور خالد ” فى إطار 15 حلقة ، عبر مجموعة قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهد .

 

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