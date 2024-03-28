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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيه التهريج ده.. تعليق صادم من إعلامي عن أزمة حسام حسن وصلاح

صدى البلد

علق الإعلامي أمير هشام على أزمة كابتن حسام حسن ومحمد صلاح عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب أمير هشام :احنا كدة بنتفرج على خناقة بين صحاب حسام وصحاب صلاح ونسينا المصلحة العامة والضحية المنتخب..ايه التهريج ده!!

و تعرض منتخب مصر لهزيمة ثقيلة اما كروتيا في نهائي بطولة عاصمة مصر الودية التي استضافها استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنتيجة 4 / 2.
 

وعقب المباراة تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائلًا: "مواجهة كرواتيا شهدت غياب ما يقارب من 5 لاعبين أساسيين، مثل زيزو والشناوي وإمام عاشور بسبب الإصابات، وسيختلف أداء المنتخب بعد عودة جميع المصابين وأيضا رمضان صبحي المصاب مع فريقه".

وأضاف حسام حسن "وبخلاف غياب المصابين كان هناك غياب للاعبين كان من المفترض قدومهم".

 

هل قصد الهجوم على صلاح ؟
 

وبسبب تجاهل حسام حسن لمحمد صلاح في تصريحه عن الغيابات وعدم ذكر إسمه، وتخصيص التصريح الثاني بالحديث عن لاعبين كان من المفترض قدومهم، تحدث كثيرون عن قصد حسام حسن بالإشارة إلى محمد صلاح دون ذكر اسمه.

حسام حسن محمد صلاح ازمة حسام حسن ومحمد صلاح أمير هشام

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