بتخفيضات 50%.. بشرى سارة لحاملى بطاقات بنك مصر لشراء السلع أونلاين

انطلقت حملة تخفيضات عيد الفطر على جميع السلع أونلاين بدءا من اليوم، الخميس 28 مارس، وحتى 6 أبريل، بعروض توفير على مئات الآلاف من المنتجات من العلامات التجارية المحلية والعالمية، بخصومات تصل إلى 50% على أكثر من 30 فئة من المنتجات المختلفة تشمل الأزياء وأجهزة المطبخ والمنزل، والإلكترونيات وغيرها، كما يمكن للعملاء تسوق منتجات من أكثر من 200علامة تجارية جديدة.

وقال عمر الصاحي، المدير العام لإحدى شركات البيع أونلاين، إن التخفيضات تصل إلى 70% على منتجات الموضة، 50% على الإلكترونيات، 40% على الألعاب، و30% على منتجات الجمال والعطور، و25% على اساسيات المطبخ، و 15% على الأجهزة الكهربائية.

وأضاف أنه يمكن لأعضاء أمازون برايم من حاملي بطاقات بنك مصر الحصول على خصم بنسبة 25% بحد أقصى 300 جنيه مصري، مع ميزة التوصيل السريع والمجاني، مع إتاحة حلول تقسيط بـ 0% فوائد تصل لـ 6 اشهر على بطاقات ائتمان بنك مصر.

ولفت إلى أن المستهلكين من حاملي بطاقات البنك التجاري الدولي تتوافر لهم حلول تقسيط حتى 12 شهرا بـ 0% فوائد، ويستفيد أيضاً عملاء بنك كريدي أجريكول من خطط تقسيط حتى 6 أشهر بـ 0% فوائد، هذا بالإضافة لقسيمة خصم خاصة بنسبة 20% لعملاء اتصالات كاش بحد أقصى 100 جنيه مصري.

وتابع: "نأمل أن تكون عروض التوفير مناسبة للمستهلكين والحصول على مجموعة واسعة من المنتجات بهدف خلق تجربة تسوق موثوقة وسهلة وممتعة تلبي احتياجات عملائنا وتوقعاتهم".

وأوضح: "العملاء دائماً هم محور اهتمامنا، لذلك نضع تركيزنا على خلق تجربة تسوق موثوقة كل يوم من خلال توفير أسعار تنافسية، خيارات دفع مرنة، توصيل سريع، وعملية استرجاع سهلة لتحقيق القيمة المضافة لاختياراتهم".