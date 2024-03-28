عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتخفيضات 50%.. بشرى سارة لحاملى بطاقات بنك مصر لشراء السلع أونلاين

صدى البلد

انطلقت حملة تخفيضات عيد الفطر على جميع السلع أونلاين بدءا من اليوم، الخميس 28 مارس، وحتى 6 أبريل،  بعروض توفير على مئات الآلاف من المنتجات من العلامات التجارية المحلية والعالمية، بخصومات تصل إلى 50% على أكثر من 30 فئة من المنتجات المختلفة  تشمل الأزياء وأجهزة المطبخ والمنزل، والإلكترونيات وغيرها، كما يمكن للعملاء تسوق منتجات من أكثر من  200علامة تجارية جديدة.

وقال عمر الصاحي، المدير العام لإحدى شركات البيع أونلاين، إن التخفيضات تصل إلى 70% على منتجات الموضة، 50% على الإلكترونيات، 40% على الألعاب، و30% على منتجات الجمال والعطور، و25% على اساسيات المطبخ، و 15% على الأجهزة الكهربائية.

وأضاف أنه يمكن لأعضاء أمازون برايم من حاملي بطاقات بنك مصر الحصول على خصم بنسبة 25% بحد أقصى 300 جنيه مصري، مع ميزة التوصيل السريع والمجاني، مع إتاحة حلول تقسيط بـ 0% فوائد تصل لـ 6 اشهر على بطاقات ائتمان بنك مصر. 

ولفت إلى أن المستهلكين من حاملي بطاقات البنك التجاري الدولي تتوافر لهم حلول تقسيط حتى 12 شهرا بـ 0% فوائد، ويستفيد أيضاً عملاء بنك كريدي أجريكول من خطط تقسيط حتى 6 أشهر بـ 0% فوائد، هذا بالإضافة لقسيمة خصم خاصة بنسبة 20% لعملاء اتصالات كاش بحد أقصى 100 جنيه مصري.

وتابع: "نأمل أن تكون عروض التوفير مناسبة للمستهلكين والحصول على مجموعة واسعة من المنتجات بهدف خلق تجربة تسوق موثوقة وسهلة وممتعة تلبي احتياجات عملائنا وتوقعاتهم". 

وأوضح: "العملاء دائماً هم محور اهتمامنا، لذلك نضع تركيزنا على خلق تجربة تسوق موثوقة كل يوم من خلال توفير أسعار تنافسية، خيارات دفع مرنة، توصيل سريع، وعملية استرجاع سهلة لتحقيق القيمة المضافة لاختياراتهم".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

قبل عيد الفطر.. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 28 مارس 2024

إجراءات عاجلة لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين في ترقيات 2024| تفاصيل

ترقب حذر.. تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 28 مارس

ضربة للمتلاعبين.. انخفاض كبير في أسعار المنتجات بالأسواق| ومفاجأة في الزيت والأرز

القاهرة تسجل 32.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 28 مارس 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

رجل برج الأسد ..مميزاته عيوبة أفكاره طموحة ونجاحاته طريقة إختيار شريكة الحياة

كولر اطمأن على بديل المسمار..قرار ناري من السويسري ضد الدوليين قبل لقاء سيمبا

نشرة المرأة و الصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز بعد الإنفصال....الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في رمضان

فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ