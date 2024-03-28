نقيب البيطريين يهنئ رئيس المجلس الصحي المصري على توليه منصبه الجديد

اجتمع الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري بالدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين .

وقدم لطيف التهنئة على توليه المنصب الجديد ، جاء ذلك بحضور الدكتور خالد حلمي النقيب السابق للأطباء البيطريين بمقر المجلس الصحي المصري وذلك لبحث سبل التعاون و ترشيح بعض أعضاء النقابة المؤهلين للانضمام الى اللجان العلمية بالمجلس الصحي المصري .

وأشاد “لطيف”، بالتعاون مع نقيب البيطريين وكذلك طريقة التسليم والتسلم الراقية بين النقيب السابق والنقيب الحالي لاستكمال مهام العمل والأنشطة مع اللجان العلمية التي تم تشكيلها بالمجلس الصحي المصري (لجنة الامتحان القومي المؤهل للحصول على ترخيص مزاولة المهنة / لجنة وضع الدلائل الارشادية للأمراض / لجنة التطوير المهنى المستمر للأطباء البيطريين).