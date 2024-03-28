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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان هام لحركة الفتح بشأن مروان البرغوثي

مروان البرغوثي
مروان البرغوثي

نفت حركة التحرر الوطني الفلسطيني؛ فتح؛ ما جاء في بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة حول الاسير القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وما تم ترويجه عن عدم إدراج اسم البرغوثي في القوائم المطالبة بالإفراج عن الأسرى بسجون الاحتلال.


وفي بيان لها؛ قالت حركة فتح، بان كل مانشر على هذه المواقع غير صحيح ، وهذه المواقع هي مواقع مشبوهة ومأجورة، هدفها الاساس إيقاع الفتنة بين ابناء شعبنا الفلسطيني وحرف البوصلة عن الجهود التي تبذل  فلسطينيا ودوليا لوقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني.


وشدد علي ان جميع الاتصالات واللقاءات التي جرت مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية، ومع سلطات الاحتلال الاسرائيلي كان على راسها موضوع الإفراج عن جميع الاسرى والمعتقلين الأبطال، وفي مقدمتهم الاسير القائد مروان البرغوثي الذي تعرض هو واخوانه الاسرى الأبطال لحملة قمع وتنكيل غير مسبوقة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا وارضنا ومقدساتنا في السابع من اكتوبر الماضي.


واشارت فتح، إلى ان الاسير البطل  مروان البرغوثي قائد وطني فلسطيني له بصمات واضحة في المسيرة الوطنية والنضالية للشعب الفلسطينية ، وقضية الإفراج عن جميع أسرانا وأبطالنا الاسرى ، وتبييض سجون الاحتلال هي قضية تحتل الأولوية على اجندة الرئيس محمود عباس الذي اكد دوما بانه لن يكون هناك سلام ولا استقرار بدون الإفراج عن أسرانا البواسل وفي مقدمتهم قادتنا الأبطال كالاسير القائد مروان البرغوثي 


وطالبت حركة فتح، جميع وسائل الاعلام إلى ضرورة توخي الدقة والموضوعية في نشر الاخبار ، خاصة في هذه الظروف الصعبة والخطيرة التي تمر بها. قضيتنا الوطنية وعدم حرف البوصلة عن الهدف الاساس لشعبنا الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله وحماية ثوابتنا الوطنية وفي مقدمتها القدس ومقدساتها، داعية هذه المواقع الإعلامية المأجورة إلى مراجعة مصداقيتها التي أصبحت في الحضيض دعما لأجندات مشبوهة وغير اخلاقية ولا تمت للعمل الصحفي باي شكل من الأشكال

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