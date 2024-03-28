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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم البطولة الـ12 .. مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

تتطلع إدارة الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، إلى تحقيق الفوز على فريق سيمبا، بهدف مواصلة السعي نحو التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية عشرة في تاريخ النادي.

مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

في بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2024، نجح النادي الأهلي في التأهل إلى دور ربع النهائي بجدارة بعد تصدره للمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلها.

بدأ مشوار الأهلي بفوز مثير على فريق سانت جورج الإثيوبي في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة ثلاثية نظيفة ورباعية دون رد على التوالي.

 ثم تابع بتحقيق الفوز على فريق ميدياما الغاني في أول جولة من دور المجموعات على استاد السلام.

بعد ذلك، تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني ذهابًا وإيابًا، وأيضًا تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري. 

وفي المباراة التالية، حقق فوزًا مهمًا على فريق ميدياما الغاني، وفي الجولة الأخيرة، تغلب على يانج افريكانز التنزاني بهدف دون رد ليتصدر مجموعته بفارق الأهداف، ليستعد لمواجهة سيمبا التنزاني في دور الثمانية.

ابطال افريقيا إدارة الأهلي السويسري مارسيل كولر بطولة دوري أبطال إفريقيا الاهلي وسيمبا التنزاني الأهلي أمام سيمبا التنزاني

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